Rai, Paganini sgancia la bomba: "Ieri contatto Manna-Vlahovic! La situazione"

E se Dusan Vlahovic lasciasse davvero la Juventus e finisse per indossare la maglia del Napoli? Lo scenario è stato paventato da Paolo Paganini, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport che ha raccontato di un contatto tra i rappresentanti dell'attaccante serbo e il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna.

Ecco quanto scritto dal collega tramite il suo account X: "C’è stato un contatto ieri tra il Ds del Napoli Manna e l’entourage di Vlahovic visto che per Lucca con la partenza di Retegui c’è la forte concorrenza dell’Atalanta. Su Vlahovic è più avanti il Milan mentre la Juventus sta per chiudere per Kolo Muani".