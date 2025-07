Foto Darwin Nunez segna e omaggia Diogo Jota: il gesto dell'obiettivo del Napoli

Gol in amichevole con commevente tributo a Diogo Jota per Darwin Nunez. L'attaccante del Liverpool, obiettivo di mercato del Napoli, ha siglato la seconda rete nel test amichevole contro il Preston. Dopo il gol l'uruguaiano ha omaggiato il compagno di squadra, tragicamente scomparso nei giorni scorsi in un terribile incidente stradale, mimando l'esultanza classica del portoghese (il gesto di giocare alla PlayStation).

Prima di diventare un calciatore, Diogo Jota si definiva un "Gamer", in quanto era dipendente dal famoso videogioco di calcio. Addirittura, durante la pandemia Covid è riuscito a classificarsi primo al mondo in "FIFA 21 FUT CHAMPIONS". Il portoghese aveva partecipato ai tornei professionistici della FIFA, ma era stato quasi sempre costretto a ritirarsi a causa degli impegni con il Liverpool. Di seguito lo scatto dell'esultanza odienra di Nunez, pubblicata su X dall'esperto di mercato Fabrizio Romano.