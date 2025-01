Rai - Sfumato Garnacho, il Napoli lavora ad altri due nomi per l'attacco: i dettagli

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Rai News 24, raccontando le ultime sul mercato del Napoli: “Sfumato Garnacho, il Napoli sta lavorando a due alternative per l’attacco: la prima è Francis Amuzu dell'Anderlecht, l'altra è Allan Saint-Maximin, proprietà Al Ahli ma in prestito al Fenerbahce. Per Comuzzo è braccio di ferro tra De Laurentiis e Commisso con la Fiorentina che chiede 40 milioni di euro”.

