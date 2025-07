Rai, Venerato: "Per Ndoye sarà una guerra! Chiesa? Idea last-minute. Su Grealish..."

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ha dato le ultime sull'operazione tra Napoli e Bologna per Dan Ndoye nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ndoye? Sarà un’altra guerra, le basi di partenze sono quasi 45-50mln dal Bologna ma non è entrato ancora nell’ordine di idee di venderlo, ma accadde lo stesso con Beukema, mi dicevano lo stesso.

Ora il Napoli deve decidere il momento giusto per l’attacco e se Ndoye è pronto come Beukema a scontrarsi col club, Ndoye è felice del Napoli ma ad oggi non va contro il Bologna. E poi deve sostituirlo. Ad oggi non c’è niente per Grealish. Su Chiesa c’è un discorso aperto con Ramadani, il Napoli sa i costi, se saltassero degli obiettivi, Ndoye e altri, può essere un’idea last minute".