Lookman verso l'Inter? Il nigeriano è regolarmente presente all'allenamento dell'Atalanta

vedi letture

Ademola Lookman è presente all'allenamento di oggi, al centro Bortolotti di Zingonia. L'attaccante nigeriano ha deciso di non forzare la mano con l'Atalanta dopo le notizie che lo hanno coinvolto, con l'Inter in prima fila, ma anche l'Atletico Madrid in caso di cessione di Samuel Lino nelle prossime settimane: in caso di un addio nel reparto avanzato i Colchoneros proveranno a fare un'offerta ai nerazzurri.

La valutazione però è da 50 milioni di euro. Più bonus. Una cifra che potrebbe allontanare i possibili acquirenti, nonostante i (soli) due anni di contratto che Lookman vanta con i nerazzurri. La sensazione è che, dopo Retegui, serva una offerta top per salutare uno dei migliori giocatori della scorsa stagione. Attualmente guadagna 1,8 milioni di euro netti, quindi un accordo con un'altra società non sarebbe un problema. La difficoltà è quella di arrivare alle cifre richieste dai nerazzurri.

Sono attesi sviluppi nelle prossime settimane. Da capire se eventualmente ci sarà un braccio di ferro fra l'attaccante e l'Atalanta che, però, non ha intenzione di abdicare sotto i 50 milioni della richiesta. Però oggi Lookman si è presentato senza particolari patemi, una buona notizia in attesi di proposte che non sono ancora arrivate, né da Milano né da Madrid. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.