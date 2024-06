Repubblica - Chiesa arriva solo se parte Kvaratskhelia: la situazione

Il Napoli deve rinnovare il contratto di Khvicha Kvaratskhelia per allontanare le sirene provenienti da Parigi.

A scriverlo è l'edizione online de La Repubblica:

"Il Napoli ha fretta di risolvere la questione: Conte ha chiesto al club di non cedere Kvara, il Psg preme e a breve tornerà alla carica alzando l'offerta proprio sull'ingaggio. In caso di cessione del georgiano, il preferito per sostituirlo è Federico Chiesa".