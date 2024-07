Repubblica - Vertice per Lukaku: il Chelsea dovrà fare lo sconto per un motivo

La settimana che inizia oggi sarà con ogni probabilità quella decisiva.

Già oggi è previsto infatti un vertice tra Napoli e Chelsea per definire l’operazione Lukaku, agevolata dalla forte volontà del giocatore ( che ha già accettato di decurtarsi lo stipendio a 6 milioni) di lavorare di nuovo con Conte. Anche gli inglesi alla fine saranno costretti a concedere a De Laurentiis un sostanzioso sconto, per non fare i conti con il mal di pancia del bomber belga".