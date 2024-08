Rpn - Brescianini, Napoli attende ok per le visite mediche. Distanza minima per Gilmour

vedi letture

La cessione di Cajuste al Brentford farà spazio sin da subito ad uno dei centrocampisti

Brescianini al Napoli, si attende via libera per le visite mediche. Questi gli aggiornamenti raccolti dalla redazione di Radio Punto Nuovo, secondo cui il Napoli è al lavoro per chiudere i colpi Brescianini e Gilmour. La cessione di Cajuste al Brentford farà spazio sin da subito ad uno dei centrocampisti, mentre bisognerà attendere una seconda cessione per completare il quadro.

Per Glimour balla una distanza minima intorno con il Brighton, mentre per Brescianini è tutto delineato con il Frosinone: prestito oneroso con obbligo di riscatto per cifre totali intorno ai 10-11 milioni di euro. In caso di via libera da parte delle due società, Brescianini potrebbe sottoporsi alle visite mediche con il Napoli già per l'inizio della prossima settimana. Sono ore calde, gli azzurri sperano di avere entrambi in organico per la sfida contro il Verona.