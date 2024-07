RPN - Brescianini una priorità, Conte l'ha convinto: fumata bianca in arrivo!

Il DS Manna sta provando a battere sul tempo l’Atalanta, che dopo lo sprint di inizio mese ha rallentato e dato priorità ad altre operazioni mercato

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, il Napoli accelera per Brescianini. Nonostante la sua iniziale preferenza per l’Atalanta, il centrocampista ciociaro ora tentenna dopo che i contatti si sono intensificati con gli azzurri. Fonti vicine al calciatore assicurano: Brescianini è rimasto colpito dal pressing di Conte e dalla decisione con cui il Napoli sta affondando per chiudere.

Il DS Manna sta provando a battere sul tempo l’Atalanta, che dopo lo sprint di inizio mese ha rallentato e dato priorità ad altre operazioni mercato. Per Conte, invece, l’operazione Brescianini è prioritaria e non secondaria: un qualcosa che il Napoli sta rimarcando al calciatore e al suo entourage, così da convincere gli ultimi scetticismi sul potenziale impiego in azzurro. La fumata bianca è dietro l’angolo.