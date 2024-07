Rpn - Conte-Hermoso, contatto nelle ultime 48h: il tecnico ha chiesto di aspettare il Napoli

vedi letture

Hermoso è rimasto colpito dal carisma e dalla stima mostratagli da un top trainer come Conte e si è detto disposto ad attendere il Napoli.

Nuovo contatto tra Mario Hermoso ed Antonio Conte: il tecnico ha chiesto allo svincolato difensore di aspettare il Napoli, che deve prima fare qualche cessione in difesa. Lo riferisce la redazione di Radio Punto Nuovo: "C’è stato un contatto diretto tra Conte ed Hermoso nelle ultime 48 ore. Il tecnico azzurro ha chiesto al difensore di aspettare il Napoli, attualmente al lavoro per cedere almeno uno tra Juan Jesus, Natan ed Ostigard. Non solo, fonti vicine al calciatore ci assicurano: Conte gli ha già spiegato la sua idea di calcio e le metodiche di lavoro che affronterebbe al Napoli.

Hermoso è rimasto colpito dal carisma e dalla stima mostratagli da un top trainer come Conte e si è detto disposto ad attendere il Napoli. Una volta fatto spazio per l'ex Atletico Madrid, Manna procederà alla chiusura definitiva dell’operazione. Già nel corso dell’ultima settimana risultano appianate le distanze con il calciatore ed il suo entourage, ma Conte non vuole brutti scherzi. La Premier resta alla finestra: l’interesse dormiente del Tottenham può diventare un problema con il passare delle settimane, anche l’Aston Villa ed il Chelsea avrebbero chiesto timidamente informazioni al suo entourage".