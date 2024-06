Sky - Caso Di Lorenzo, Napoli al lavoro per la schiarita definitiva: le ultime

Il Napoli ha trovato l’accordo per il rinnovo di 5 anni per Michael Folorunsho. Con Mario Giuffredi, agente del centrocampista, nella giornata di ieri si è dialogato anche per quanto riguarda il futuro di Giovanni Di Lorenzo.

Il club vuole chiarire il caso relativo al suo capitano e provare nei prossimi giorni ad arrivare alla schiarita definitiva. A riferirlo è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, nel corso di 'Calciomercato l'originale’.