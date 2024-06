Sky - Caso Kvara, la volontà del giocatore dietro le parole dell'agente

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di Sky Sport 24 si torna a parlare del caso Kvara, innescato ieri sera dalle parole dell'agente e del padre di Khvicha Kvaratkshelia.

Le ultime le riferisce il giornalista esperto di mercato Sky Luca Cilli: "Dietro quelle parole del padre del georgiano ci sono anche le intenzioni del giocatore. Kvara è solo l'ultimo in ordine cronologico di un malumore in casa Napoli, ci sono altre situazioni da risolvere come Osimhen e Di Lorenzo. Il georgiano ha fatto capire che vuole andare via, alla fine dell'Europeo si andrà a definire la situazione.

De Laurentiis più volte ha parlato di un rinnovo pronto, niente lasciava pensare a una tale situazione ma c'era fiducia. Per quanto riguarda Osimhen, offerte scritte al momento non sono arrivate: la valutazione è attorno ai 100 milioni di euro e bisognerà capire come si evolverà il quadro".