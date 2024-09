Sky conferma: trattativa in corso col Galatasaray per la cessione di Osimhen

vedi letture

Victor Osimhen al Galatasaray? Sì, è possibile. La notizia viene confermata anche da Sky Sport, secondo cui la trattativa è in corso. Come riferisce l'emittente satellitare, il Napoli ha fatto partire le negoziazioni con il club turco. Seguiranno aggiornamenti.

Questo è quanto invece ha scritto il Corriere dello Sport: "Si sta provando a chiudere l'operazione last minute con il Napoli in prestito secco, con ingaggio da 11 milioni interamente pagato dal club turco, dove giocano anche Mertens e Icardi. La trattativa è in atto. Si attendono i presidenti".