Sky - Conte spinge per il rinnovo di Kvara e ribadisce l'incedibilità di Di Lorenzo

Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Di Lorenzo sono due degli intoccabili di Antonio Conte. Nonostante le sirene di mercato per il georgiano provenienti dalla Francia e le parole dell'agente per quanto riguarda il capitano, il prossimo allenatore azzurro non ci sta a farne a meno. Lo ribadisce Sky Sport tramite il proprio sito:

"Antonio Conte spinge per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Giovanni Manna sta lavorando per prolungare il contratto del georgiano (attualmente in scadenza al 30 giugno 2027) su cui c'è il PSG (L'offerta e le ultime sul rinnovo). L'allenatore pugliese ritiene anche Giovanni Di Lorenzo incedibile".