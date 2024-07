Sky - Conte telefona a Lukaku: “Quando andrà via Osimhen sarai il mio attaccante”

vedi letture

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti.

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti: “C’è stato un contatto tra Lukaku e Conte, c’è stata una telefonata. Il rapporto tra i due è molto stretto. Immaginiamo anche il contenuto della telefonata: 'Quando andrà via Osimhen tu sarai il mio attaccante'.

Ma quando andrà via il nigeriano? Ad oggi non c’è stata una squadra che più delle altre ha chiesto informazioni al Napoli, si è avvicinata al valore della clausola o ha raggiunto già un accordo col giocatore. Le squadre che stanno cercando un attaccante in Europa e possono permettersi Osimhen sono Arsenal e Manchester United. Poi tra pochi giorni si aprirà il mercato arabo, si aprirà un nuovo fronte e potrà succedere davvero di tutto. Poi bisognerà vedere se Osimhen vorrà andare a giocare lì”.