Sky - Danilo vuole giocare di più e ha già espresso gradimento per il Napoli: le ultime

Gianluca Di Marzio, massimo esperto di mercato di Sky Sport, rivela: "Il Napoli su Danilo, è il rinforzo ideale individuato da Conte e Manna. Il brasiliano ha dato il suo gradimento. La Juve dovrebbe prendere Antonio Silva"

Milik potrebbe non essere totalmente affidabile dal punto di fisico? Il rischio è chiaramente dietro l'angolo, però l'idea della Juventus - adesso vediamo nei prossimi giorni come rientra Milik - è quella di prendere almeno un difensore, che dovrebbe essere Antonio Silva del Benfica, sul quale si sta andando avanti. Poi c'è da capire se Danilo, che giocherà oggi titolare, resterà o meno. Se Danilo dovesse andare via, allora è chiaro che la Juve prenderebbe sicuramente due difensori.

Su Danilo la novità è che c'è il Napoli. Antonio Conte e Manna hanno indivuduato in Danilo il completamento ideale per il reparto difensivo del Napoli. Perchè il Napoli cerca un difensore in più, Antonio Conte ha Buongiorno e Rrahmani come primissime scelte. La Juve si priva di un leader come Danilo? Io dico che il Napoli lo vuole, poi che la Juve decida di darlo via o meno, non lo so. E' vero che è in scadenza di contratto.

Danilo e che vorrebbe giocare un pochino di più. Non ha giocato tanto quest'anno, non mi sembra che sia consideratissimo da Thiago Motta. E credo che anche Danilo si aspettasse di essere più protagonista da capitano del Brasile, capitano della Juve l'anno scorso, si è ritrovato come terza scelta. Bisogna capire se la Juventus lo darà, il giocatore non forzerà per andare, ma ha dato il suo gradimento. E' un interesse che gli fa piacere rispetto anche ad altre squadre che lo vogliono".