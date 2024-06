Sky - Di Lorenzo e Kvara non si muovono: per Conte squadra da aggiustare, non rifare

Tra pochi giorni Antonio Conte sarà ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico salentino si legherà al club azzurro per le prossime tre stagioni.





Tra pochi giorni Antonio Conte sarà ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico salentino si legherà al club azzurro per le prossime tre stagioni e sono già partite le indiscrezioni sulle manovre del Napoli per la costruzione dell'organico.

"Il ‘Conte alla rovescia’ per l’annuncio regale è cominciato. Ma anche il lavoro fuori: Di Lorenzo non si muove. E così anche Kvaratskhelia. La volontà è ferma, i malumori passeranno (e certe offerte, eventualmente, torneranno). Il Napoli è da aggiustare, non rifare. Ci sono già qualità e conoscenze. Si alzerà il livello in difesa (magari grazie a Buongiorno), ci saranno altri cavalli nel motore. E soluzioni. Il Napoli cambierà sistema, spirito e passo. E l’umore della città. L’amore resta invece sempre lo stesso", scrive Sky Sport sul proprio sito.