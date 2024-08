Sky - Gaetano va al Cagliari: è fatta per la cessione, le cifre

Gianluca Gaetano va al Cagliari. La trattativa tra i sardi e il Napoli per il centrocampista italiano classe 2000 è stata praticamente chiusa, è fatta come riporta Sky Sport. Per Gaetano sarà un ritorno in Sardegna, dopo il prestito secco della passata stagione, ma al termine del campionato diventerà interamente un calciatore rossoblù. Gaetano si trasferirà in Sardegna con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni.

