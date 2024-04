Sky - Il Napoli torna all’antico: Manna individuato come fu per Bigon e Giuntoli

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare del prossimo direttore sportivo del Napoli

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare del prossimo direttore sportivo del Napoli: “Manna è stato individuato come l’uomo giusto per ripartire. Il Napoli fa scouting anche per i dirigenti, come accadde per Bigon che veniva dalla Reggina e Giuntoli dal Carpi. Ora il Napoli torna su questa strada già percorsa in passato con risultati”.