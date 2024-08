Sky - L'Al Ahli spinge per Osimhen: contatti continui con l'agente per l'intesa

Quale futuro per Victor Osimhen? Sono due le piste rimaste per questi ultimi due giorni di mercato: il Chelsea e l'Al Ahli. Il sodalizio saudita avrà un po' di tempo in più, visto che il mercato in Arabia chiude più tardi. Non per questo l'Al Ahli vuole perdere tempo, anzi.

Stando a quanto riferito da Sky Sport, il club della Saudi Pro League tiene vivi i contatti con l'entourage dell'attaccante nigeriano. Questo è quanto scritto da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato dell'emittente satellitare: "Contatti continui tra l'agente di Osimhen e l'Al Ahli per trovare l'intesa".