Sky - La Juve punterà su un allenatore alla Conte: già tracciato l'identikit

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto all'emittente satellitare per parlare del prossimo allenatore della Juventus: "Per capire che tipo di giocatori faranno parte della Juventus del futuro bisognerà capire chi li allenerà. La Juventus punterà su un allenatore in stile Conte, Gasperini, Pioli. Cioè allenatori che conoscono il campionato italiano bene e magari conoscono bene anche l'ambiente Juventus, come Conte e Gasperini per l'appunto. Mancini può essere una scelta da giugno in poi.

Giuntoli? In questa fase sta scegliendo lui, la decisione Tudor è sua, ovviamente condivisa con la proprietà. Ma poi credo che Chiellini potrebbe avere più potere rispetto al momento in cui è più un ambasciatore. Non credo che avrà un peso maggiore di Giuntoli, ma le prossime scelte saranno condivise. Il Conte di turno, ad esempio, Chiellini lo conosce e potrebbe portarlo. Con tutto il rispetto per il Napoli, con cui Conte ha un contratto".