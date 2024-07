Sky - Lindstrom-Everton, si attende l'accordo. Ostigard in uscita per far posto a Hermoso

vedi letture

Per Lindstrom il Napoli ha trovato l’intesa economica con l’Everton, adesso è il giocatore che deve trovare l’accordo con il club inglese.

Non c’è solo Victor Osimhen in uscita, altri due azzurri sembrano prossimi a lasciare il Napoli. Uno di questi è Jesper Lindstrom, per il quale il Napoli ha trovato l’intesa economica con l’Everton, adesso è il giocatore che deve trovare l’accordo con il club inglese.

Altro giocatore in uscita è Leo Ostigard, che nelle ultime sessioni di mercato è stato oggetto d’interesse da parte di tanti club a gennaio, Udinese e Genoa tra tutti. Adesso il norvegese può partire, perché il Napoli ha già preso due difensori, Alessandro Buongiorno Rafa Marin, e sta cercando di prenderne anche un altro. Si tratta di Mario Hermoso, al quale avevano pensato anche Inter e Milan, svincolato dall’Atletico Madrid e vera occasione di mercato. Per rendere concreta l’operazione serve una cessione, Ostigard è il maggior indiziato per far spazio nella rosa dei difensori del Napoli. A riferirlo è la redazione di Sky Sport.