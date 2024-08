Sky - Lo stop Cajuste-Brentford non fa saltare Brescianini: confermate visite oggi

L'operazione che stava portando Jens Cajuste dal Napoli al Brentford è definitivamente saltata. Il centrocampista svedese sta facendo ritorno in Italia, nonostante avesse già svolto le visite mediche con il club inglese. Il fatto che quest'affare salti, però, non cambia i piani per Marco Brescianini, che in giornata dovrebbe fare le visite col Napoli.

A farlo sapere è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, tramite il proprio account X: "Jens Cajuste e i suoi agenti stanno lasciando l'Inghilterra: il Brentford ha deciso di non proseguire la trattativa. Questo dietrofront non blocca l'arrivo di Brescianini che, in queste ore, sosterrà le visite mediche con il Napoli".