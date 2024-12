Sky, Marchetti: "A gennaio il Napoli non vuol cedere nessuno davanti. Difensore? Bisogna aspettare"

vedi letture

Il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live': "Napoli-Lazio, cambi tardivi? No, io penso che Conte abbia fatto le mosse giuste per vincere la partita: Neres ha dato brio all’attacco che aveva fatto poco volume di gioco. Le altre sostituzioni sono state figlie del gol della Lazio.

Nuovi innesti in difesa a gennaio? Il Napoli si sta muovendo allargando il proprio raggio d’azione per dare un centrale di difesa a Conte: Marin e Jesus giocano pochissimo, al mister serve un innesto che dia subito maggiori garanzie. Non è stato individuato ancora un nome specifico, molto dipende dalle situazioni di mercato che si presenteranno e dal fattore tempo: ad esempio, l’Arsenal al momento non lascerebbe andare Kiwior che il Napoli vuole alle sue condizioni, nella formula del prestito. Bisogna aspettare per capire se col tempo cambieranno le posizioni dei club.

Raspadori via a gennaio? Il Napoli al momento non vuol cedere nessuno in avanti, Giacomo poi è un ottimo giocatore, duttile e bravo. Però Conte ha fatto le sue scelte, puntando su determinati giocatori e conquistando al momento il secondo posto in classifica. Questo genera sempre delle reazioni in chi non gioca meno, bisogna capire l’umore di Raspadori e la sua volontà. Certo il Napoli non lo regala, anche perché è stato un investimento importante. Non vuole cederlo neanche in prestito ma come sopra vale il discorso sul tempo e sulle possibilità di mercato.

Simeone? Il Napoli lo ha individuato come sostituto di Lukaku nelle rotazioni, non vorrebbe cederlo assolutamente. Forse Giovanni vuole trovare più spazio ma il Napoli proverà a trattenerlo facendogli capire l’importanza del suo ruolo nel progetto di Conte. Ora vedo una sua cessione complicata, perché poi il Napoli dovrebbe andare su un altro attaccante”