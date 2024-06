Sky - Napoli e Milan su Lukaku, ma il Chelsea non si smuove: ad oggi vuole 40mln

Sull'attaccante c'è anche il Napoli. Lukaku è sempre in contatto con il club azzurro dove ritroverebbe Antonio Conte.

Quale sarà il futuro di Romelu Lukaku? Sul belga c'è l'interesse del Milan. Continuano i contatti tra i rossoneri e il Chelsea, con i Blues che hanno fatto sapere che la valutazione del giocatore è di 40 milioni di euro, prezzo della clausola da cui non sembrano intenzionati a scendere. A riferirlo è Sky Sport.

Sull'attaccante c'è anche il Napoli. Lukaku è sempre in contatto con il club azzurro dove ritroverebbe Antonio Conte. L’operazione Lukaku per il Napoli è ovviamente legata all'uscita di Osimhen, ma al momento un acquirente concreto per il nigeriano non c'è. Sia Milan che Napoli - prosegue l’emittente satellitare - sono consapevoli che il Chelsea, con il passare dei giorni, dovrà inevitabilmente scendere nella sua valutazione del giocatore.