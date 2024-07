Sky - Napoli su Brescianini, ma l'Atalanta resta in vantaggio: i dettagli

vedi letture

Un nome che piace al club azzurro è quello di Marco Brescianini, centrocampista del Frosinone

Il Napoli resta molto attivo in in entrata: un nome che piace al club azzurro è quello di Marco Brescianini, centrocampista del Frosinone reduce da un'ottima stagione in Serie A.

Nella giornata di oggi, il Napoli ha avanzato anche una richiesta di informazioni per il calciatore, sul quale però resta in vantaggio l'Atalanta. A riferirlo sul proprio sito, è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.