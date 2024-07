Sky - Niente Monza, Gollini ora è a un passo da un altro club di Serie A

Doveva andare al Monza, sembrava tutto fatto per un nuovo prestito, proprio com'era avvenuto negli ultimi due anni al Napoli. Pierluigi Gollini invece non andrà in Brianza, l'operazione è saltata e per ora resta all'Atalanta. Ma probabilmente per poco.

Stando a quanto riferito da Sky Sport, infatti, l'ex azzurro ora è vicino al Genoa. A scriverlo è Gianluca Di Marzio, esperto di mercato dell'emittente satellitare, sul suo profilo X: "Genoa, ora è Gollini il grande favorito per la porta: il giocatore ha dato l'ok".