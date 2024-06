Sky - Non solo il Napoli su Cambiaghi: spunta anche il Parma

Dopo la promozione in Serie A il Parma sta già lavorando per la prossima stagione.

Dopo la promozione in Serie A il Parma sta già lavorando per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, per l'attacco piace Nicolò Cambiaghi.

Sul fantasista classe 2000 di proprietà dell'Atalanta reduce dal prestito all'Empoli, ci sono anche il Napoli, in caso di addio di Jesper Lindstrom, e la Lazio. Nel 2023-2024 per Cambiaghi si contano 37 presenze con un gol e cinque assist.