Sky - Nuova pista per Zanoli: è tra gli obiettivi del Cagliari

Spunta una nuova possibile destinazione per Alessandro Zanoli, esterno del Napoli tornato in azzurro dal prestito alla Salernitana.





TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Spunta una nuova possibile destinazione per Alessandro Zanoli, laterale del Napoli tornato in azzurro dal prestito alla Salernitana e probabilmente a breve in cerca di una nuova sistemazione.

A raccontarlo è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio nel corso di 'Calciomercato l'originale': "Colpo Luperto per il Cagliari. Ai sardi piacciono anche Zanoli e Dossena". Da capire se il Napoli vorrà procedere ad un nuovo prestito oppure stavolta ad una cessione a titolo definitivo.