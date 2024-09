Sky - Osimhen a un passo dal Galatasaray! ADL dà l'ok, affare ai dettagli

Victor Osimhen si avvicina sempre di più al Galatasaray. Lo scrivono in Turchia, in Francia e lo confermano anche in Italia. Stando a quanto riferito da Sky Sport, infatti, l'operazione potrebbe chiudersi a stretto giro di posta in prestito secco, con il club turco che pagherebbe interamente il lauto ingaggio dell'ex Lille.

Il Napoli ha dato l'ok, Osimhen lo stesso. Ora Napoli e Galatasaray devono definire i dettagli e le condizioni finale dell'operazione. C'è tempo fino al 13 settembre, data di chiusura del mercato turco. Ma l'operazione sembra ormai impostata, visto che anche Aurelio De Laurentiis ha accettato tutte le condizioni.