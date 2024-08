Sky - Saltato Omorodion, il Chelsea può tornare su Osimhen: chiusura al prestito

E' definitivamente saltato il trasferimento di Samu Omorodion dall'Atletico Madrid al Chelsea. L'attaccante classe 2004 è di ritorno a Madrid, nonostante avesse già svolto le visite mediche con i Blues. In questo momento, dunque, il Chelsea è alla ricerca di un altro attaccante. Il nome di Joao Felix può essere una possibilità, sempre tra i due club in questione.

E Victor Osimhen? Secondo quanto riferito da Sky Sport, nei prossimi giorni si capirà se il club inglese tornerà sull'attaccante del Napoli. Chiaramente dovranno cambiare condizioni e formula, bisognerebbe trattare non più sul prestito come si diceva nei giorni scorsi ma su un'operazione a titolo definitivo. Il Napoli, intanto, continua a pensare solo a Romelu Lukaku per il ruolo di centravanti.