Sky - Sarà un'estate pazzesca: il Napoli può fare fino a 10 affari in entrata

vedi letture

In un collegamento per Sky Sport, Francesco Modugno ha discusso delle prossime mosse di calciomercato del Napoli, anticipando un'estate ricca di attività dove il Napoli è atteso da interventi per tutti i reparti.

"Ci aspetta un’estate pazzesca, con molti movimenti in entrata. Penso che il Napoli possa effettuare fino a dieci operazioni", ha dichiarato Modugno. Tra le possibilità, spicca il nome di Lorenzo Lucca, che, con Antonio Conte alla guida, potrebbe rappresentare un'ottima scelta come vice Lukaku.