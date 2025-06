Meret, rinnovo imminente! Rai conferma: l'agente dice che si farà tutto in poco tempo

Il rinnovo di Alex Meret col Napoli va soltanto ufficializzato. Le conferme arrivano anche da Paolo Paganini, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho parlato con Pastorello e mi aveva detto che ci sono tutte le condizioni per arrivare al rinnovo. Sarà tutto chiarito in poco tempo, Meret vestirà ancora la maglia del Napoli".

