I soldi della cessione di Osimhen per dare l’assalto a tre obiettivi: tutti i nomi

Il Napoli accelera sul mercato. L’ormai imminente trasferimento di Victor Osimhen all’Al-Hilal - che dovrebbe fruttare circa 70-75 milioni di euro - rappresenterà un passaggio cruciale per le prossime strategie del direttore sportivo Giovanni Manna. Stando a quanto riportato da Sport Mediaset, con il tesoretto derivante dall’addio del nigeriano gli azzurri sono pronti a muoversi su tre obiettivi ben definiti: Dan Ndoye del Bologna, Sam Beukema e Trevoh Chalobah del Chelsea.

Per Ndoye, autentico pallino di Manna e Conte, il Bologna chiede almeno 40 milioni di euro. La prossima settimana è previsto un incontro tra l’entourage del giocatore e il responsabile dell’area tecnica rossoblù, Giovanni Sartori, per valutare i margini di trattativa. Diversa la situazione di Beukema, altro nome in cima alla lista dei desideri partenopei. Il difensore ha già manifestato interesse verso un’eventuale destinazione di alto livello come Napoli, aprendo di fatto alla trattativa. Infine, Trevoh Chalobah. Il difensore inglese è una richiesta specifica di Conte. Sebbene il Chelsea non lo abbia ancora ufficialmente inserito nella lista dei partenti, in caso di un’offerta convincente da parte del Napoli i Blues sarebbero pronti a discuterne.