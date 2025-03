Sportitalia - Conte alla Juve o al Milan? Non s'ha da fare: ADL non lo libererebbe

"Incertezza condivisa: i dubbi sul futuro, prossimo e anteriore di Juventus e Milan". E' questo il titolo dell'editoriale di Gianluigi Longari pubblicato sul sito di Sportitalia. Parlando del futuro delle panchine, sia quella rossonera che quella bianconera, si tira in ballo anche il Napoli e il futuro di Antonio Conte: "La questione allenatore riguarda di rimbalzo anche il Napoli: e non perchè ci sia il benchè minimo dubbio sul lavoro meraviglioso svolto da Antonio Conte, a prescindere da quello che sarà l’esito della stagione, quanto per le ombre di altri top club (Juventus su tutti ma anche Milan) che vengono fatte corrispondere alla sagoma del tecnico salentino.

Senza peraltro tenere conto del fatto che il contratto con il Napoli ha una durata ben definita, e che De Laurentiis ha dimostrato di essere uno dei Presidenti più illuminati a livello gestionale, ma anche più complicati da ammorbidire quando si trova nella condizione di vedere un proprio patrimonio corteggiato dalla concorrenza. E ci mancherebbe altro. Meglio rivolgersi altrove, anche perché gli allenatori liberi (Mancini ma non solo) ci sono, e non implicherebbero una battaglia legale per poterli contrattualizzare".