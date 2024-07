Sportitalia - Rinnovo Kvaratskhelia: il georgiano sta valutando le offerte, c'è un'idea

Il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, esperto di mercato, è intervenuto a Radio Marte: “Permanenza Osimhen? Nessuna offerta concreta, il centravanti il Napoli ce l’ha ed è lui al momento. Conte è stato chiaro: sapeva che sulla vicenda Osimhen non avrebbe potuto intervenire. Penso andrà via ma solo a patto arrivi un’offerta concreta. Questo ritarda tutto il mercato del Napoli.

Il Napoli su Osimhen paga la cattiva gestione dell’anno scorso? La cattiva gestione è nel mancato rinnovo degli altri, non nel rinnovo di Osimhen. Si è creato malcontento in giocatori come Kvara che non hanno ricevuto il rinnovo. Rinnovo Kvara? Sta valutando le proposte, e credo che il rinnovo ci sarà”.