The Athletic - Lozano a un passo dal San Diego: il Napoli incasserà una cifra per la rivendita

Stando a quanto riferito da Tom Bogert, giornalista per The Athletic, il Chucky Lozano potrebbe lasciare subito il PSV Eindhoven. C'è massima intesa con il San Diego FC, manca solo la firma sul contratto che dovrebbe arrivare a breve. Il giocatore messicano si trasferirà a gennaio in MLS per una cifra vicina ai 12 milioni di dollari e andrebbe a guadagnare uno stipendio da circa 6 milioni bonus inclusi.

Se la trattativa col San Diego FC dovesse andare in porto anche il Napoli ci guadagnerebbe. Infatti, al momento della cessione al PSV Eindhoven, la dirigenza azzurra inserì una clausola riguardante una percentuale in ritorno sulla futura rivendita. Quindi se le cifre dell'affare dovessero essere queste, la società partenopea riceverà circa 1,8 milioni di dollari dalla cessione di Hirving Lozano.

Ecco quanto riferito da Tom Bogert sul suo profilo ufficiale X: "L'accordo con il San Diego FC per ingaggiare Chucky Lozano per circa 12 milioni di dollari è tutto concordato e quasi concluso. Si prevede che sarà firmato e completato nei prossimi giorni. Mi aspetto che Lozano rimanga al PSV fino a gennaio. Lozano ha vinto lo scudetto quest'anno dopo aver vinto la Serie A con il Napoli l'anno scorso".

Sources: The deal for San Diego FC to sign Chucky Lozano for around $12m is all agreed and nearly done.



Expected to be signed & complete in coming days. I'd expect Lozano to remain at PSV until Jan.



