Tmw - Accordo col Chelsea per Osimhen è Caporetto economica paragonata alle aspettative

C'è clausola e clausola. Così il portale Tuttomercatoweb commenta la situazione in casa Napoli che riguarda Victor Osimhen: "C'è cifra e cifra. Il Napoli col maxi rinnovo per Victor Osimhen ha di fatto costretto Antonio Conte a giocare per ora senza centravanti, perché al nigeriano è stato promesso l'addio ma quelle cifre (evidentemente fuori mercato) non arrivano da nessuno e l'operazione che gli azzurri stanno provando a imbastire col Chelsea con tanto di Romelu Lukaku incluso è una sorta di Caporetto economica (se paragonata alle aspettative iniziali).

La lezione arriva semmai, stavolta, da Atalanta, Genoa e Fiorentina. I casi Teun Koopmeiners, Albert Gudmundsson e Nico Gonzalez sono emblematici. I giocatori vogliono andare via? Poco importa. Le società ne sono consapevoli e sanno che così finirà. Ma solo alle loro condizioni. Solo alle loro cifre, perfettamente in linea col mercato, senza prezzi più alti richiesti alle potenziali acquirenti. Una lezione contro tre, clamorosi, autogol".