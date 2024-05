Tmw - ADL blinda Folorunsho: sarà il Vidal di Conte

Michael Folorunsho come Arturo Vidal, con Antonio Conte alla guida di un giocatore dalle potenzialità ancora tutte da scoprire in quel di Napoli

Lo scenario è ben più che probabile e possibile, soprattutto per il primo caposaldo della storia. Il centrocampista di Roma è stato una delle straordinarie rivelazioni di questa stagione: con la maglia dell'Hellas Verona è riuscito a trascinare gli scaligeri fino a un'insperata salvezza tanto da arrivare fino ai 30 preconvocati da Luciano Spalletti per l'Europeo di Germania 2024.

Per rendimento, per caratteristiche e qualità, non c'è dubbio alcuno: l'Italia un altro così non ce l'ha e merita la kermesse continentale ma è chiaro che il ct potrebbe anche valutare l'esperienza internazionale prima degli ultimi tagli. Non resta che attendere ma è fuor di dubbio, altrettanto, che Folorunsho sarà uno dei capisaldi della Nazionale che verrà.

Non solo l'azzurro Italia. Folorunsho è di proprietà del Napoli che, dopo i prestiti per farlo maturare, è pronto per tenerlo in casa. Pronto per renderlo un perno del progetto del club di Aurelio De Laurentiis: la dirigenza, col ds Giovanni Manna, è pronta per sedersi presto a un tavolo di trattativa col giocatore e col suo entourage per trovare l'intesa su un nuovo accordo. Inevitabile. Per Folorunsho lo status di giocatore pesante della prima squadra sarà accompagnato anche da un ingaggio e durata all'altezza. Lo scrive Tmw.