Tmw - Anche il Napoli su Fagioli: Giuntoli fissa le condizioni per l'addio

Fra le possibili uscite della Juventus in questi ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato c'è anche Nicolò Fagioli, accostato anche al Napoli. Ne scrive Tuttomercatoweb: "Il centrocampista sta trovando poca continuità con Thiago Motta in bianconero, da qui l'eventualità sempre più forte di un addio già in questi ultimi giorni di gennaio.

L'ultima società ad aver sondato la pista, secondo quanto raccolto da TMW, è stata il Borussia Dortmund. I gialloneri di Germania vanno così ad aggiungersi alle tante squadre che hanno mostrato apprezzamento nei giorni scorsi: in Italia si sono mosse in questo senso Napoli e Fiorentina, mentre all'estero sono da registrare i sondaggi di Olympique Marsiglia e West Ham.

L'idea della Juventus è quella di far partire eventualmente il giocatore con la formula della cessione a titolo definitivo, ma ad oggi tutte le offerte arrivate alla Continassa sono legate ad un iniziale prestito a cui aggiungere l'opzione per la prossima estate. Formula che per il momento non convince i vertici bianconeri, ma nelle ultime ore di mercato qualcosa potrebbe muoversi in questo senso. In questa prima parte di stagione Fagioli ha messo insieme in campionato un totale di 17 presenze, con però un impiego ridotto da soli 564 minuti, a cui si aggiungono ulteriori 5 gettoni fra Champions e Supercoppa".