Tmw - Buongiorno al raduno solo per salutare il Torino: presto le visite col Napoli

vedi letture

Sono ore calde per il trasferimento di Alessandro Buongiorno dal Torino al Napoli. Nelle prossime ore il difensore dovrebbe svolgere le visite mediche con gli azzurri per poi firmare il suo contratto e, dopo aver terminato le vacanze, più lunghe rispetto ad alcuni suoi compagni a causa dell'Europeo, si metterà a disposizione di Antonio Conte, che ha spinto molto per averlo con sé in quella che sarà la sua prima stagione sulla panchina dei partenopei. Intanto il calciatore, tra la sorpresa generale, è arrivato da pochi minuti al Filadelfia, dove presumibilmente saluterà il mondo Toro, pronto per iniziare la nuova avventura nel capoluogo campano.

I dettagli dell'operazione.

Nelle ultime ore, dopo l'inserimento dell'Inter, che aveva chiesto tempo a Buongiorno per capire come poter fare a intromettersi nella trattativa tra il Torino e il Napoli, le parti hanno però trovato l'accordo definitivo, sulla base di 35 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus. Il difensore ha fatto anche inserire la clausola scudetto nel suo contratto, con un bonus che scatterà appunto nel caso di vittoria del tricolore.