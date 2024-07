Tmw - Buongiorno, nessun colpo di scena: ha mantenuto la parola col Napoli

Il Napoli batte il colpo a cui la dirigenza lavorava da tempo, nonostante l’inserimento last minute dell’Inter

Il Napoli batte il colpo a cui la dirigenza lavorava da tempo, nonostante l’inserimento last minute dell’Inter. Antonio Conte è pronto ad accogliere un rinforzo per il suo pacchetto arretrato. Sarà Alessandro Buongiorno il prossimo acquisto della formazione partenopea. La società del presidente De Laurentiis è ad un passo dall'aggiudicarsi il centrale del Torino in vista della prossima stagione, acquisto di qualità per il suo allenatore.

Cosa manca

Si diceva ieri in tarda nottata che la notte avrebbe portato consiglio e così è stato. L’agente del giocatore Beppe Riso, dopo una giornata di summit sia con il Napoli che con l’Inter e la mossa a sorpresa dei nerazzurri, che avevano chiesto tempo, ha incontrato nuovamente il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna (nella foto) per trovare la giusta quadra. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tmw, nessun colpo di scena: Buongiorno ha mantenuto la parola del pomeriggio ed è stato raggiunto l’accordo fra le parti. Mancano soltanto gli ultimi dettagli e poi il giocatore potrà svolgere le visite mediche e firmare il proprio contratto di cinque anni.

I dettagli dell'operazione

La fumata bianca quindi è ad un passo. Buongiorno approderà al Napoli a titolo definitivo con il club del presidente Cairo che incasserà 35 milioni di euro di parte fissa più cinque di bonus. Cifre importanti per un giocatore che ha saputo lasciare il segno in granata a suon di prestazioni. Adesso Antonio Conte ha il suo tassello per la difesa. Per rilanciare una squadra che vuole rimanere fra le prime in Italia.