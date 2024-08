Tmw - Caccia a due mediani: occasione Chukwuemeka, è in uscita dal Chelsea

L'operazione Lukaku è slegata da quella del nigeriano, come quella di Chukwuemeka da Gilmour.

C'è una novità nell'affare che porterebbe Romelu Lukaku alla corte di Antonio Conte. Perché il Napoli avrebbe intenzione di inserire Carney Chukwuemeka, centrocampista classe 2003, nazionale inglese. Il centrocampista centrale è arrivato due anni fa dall'Aston Villa per circa 20 milioni di sterline - 23 milioni di euro - ma è uno dei tantissimi giocatori presenti nella rosa Blues che potrebbero vedere di buon occhio una sua cessione. Anche perché nella passata stagione ha giocato solamente una gara da titolare, la prima, collezionando poi solo spezzoni, neanche troppo corposi. Quindi Chukwuemeka sarebbe una buona occasione per gli azzurri.

Anche perché il club di De Laurentiis è alla ricerca di due centrocampisti. Il prestito di Chukwuemeka sarebbe gratis con un diritto di riscatto che dovrebbe galleggiare tra i 15 e i 20 milioni di euro. I canali sono aperti e la situazione è in divenire, sempre considerando che c'è sempre il futuro di Victor Osimhen in discussione.

L'operazione Lukaku è slegata da quella del nigeriano, come quella di Chukwuemeka da Gilmour. Il centrocampista del Brighton continua a essere il primo obiettivo per la mediana, ma c'è anche da registrare quest'interesse l'ex Aston Villa, ora al Chelsea. In due stagioni ha collezionato 27 presenze in tutte le competizioni, segnando due reti.