Tmw - Cajuste va al Brentford, ma tornerà a Napoli in caso di retrocessione

Jens Cajuste al Brentford è questione di ore. Perché il club di Premier League si è presentato con un'offerta di prestito, sì, ma con un obbligo fissato a 12 milioni al verificarsi di determinate condizioni.

Il nodo è la salvezza eventuale del Brentford. Qualora il club inglese non dovesse retrocedere nella prossima Premier League, ecco che Cajuste sarà a tutti gli effetti un Bee, altrimenti rientrerà a casa base. Nell'ultima stagione il Brentford è arrivato sedicesimo in campionato, da qui la necessità di rinforzarsi in tutti i reparti. Lo riporta Tmw.