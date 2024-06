Tmw - Chiesa, l'agente incontrerà il Napoli: è sfida a due con la Roma

Come riferito dalla redazione di Tuttomercatoweb, è previsto per i prossimi giorni un incontro tra la dirigenza della Roma e Fali Ramadani

Come riferito dalla redazione di Tuttomercatoweb, è previsto per i prossimi giorni un incontro tra la dirigenza della Roma e Fali Ramadani per discutere del possibile trasferimento di Federico Chiesa in giallorosso.

Il giocatore, infatti, non rinnova con la Juventus e potrebbe partire: l'agente, però, vedrà anche il Napoli. Futuro in bilico per Chiesa ora impegnato con Spalletti per gli Europei.