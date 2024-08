Tmw - Ebimbe, pronto il rilancio per convincere l'Eintracht: sarebbe l'esterno perfetto per Conte

Dopo il no ricevuto alla prima offerta per l'esterno Eric Junior Dina Ebimbe, il Napoli è pronto a rilanciare. Il club campano avrebbe intenzione di proporre all'Eintracht Francoforte un prestito con obbligo di riscatto condizionato (e non diritto), formula sicuramente più gradita ai tedeschi, che così potrebbero lasciar partire il giocatore. Lo scrive Tmw.

Un rinforzo importante per Antonio Conte, che potrebbe avere così a disposizione quell'esterno a tutta fascia (può giocare sia a destra che a sinistra) che cercava dall'inizio del mercato e che potrà così alternarsi con Mazzocchi, Spinazzola e Olivera. Dina Ebimbe, classe 2000, è uno dei tanti giovani cresciuti nel settore giovanile del Paris Saint-Germain che hanno cercato (e spesso trovato) fortuna lontano dalla capitale francese.