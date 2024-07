Tmw - Ecco perchè Conte vuole Saelemaekers. Per il belga c'è la fila

Così scrive il portale Tuttomercatoweb sull'interesse azzurro per l'esterno offensivo, reduce da una grande stagione al Bologna ma di proprietà del Milan

Un jolly ideale per Conte: il Napoli è su Saelemaekers ma per il belga c'è la fila. Così scrive il portale Tuttomercatoweb sull'interesse azzurro per l'esterno offensivo, reduce da una grande stagione al Bologna ma di proprietà del Milan: "Non c'è solo il Leicester City in Premier League sulle tracce di Alexis Saelemaekers del Milan: come vi abbiamo anticipato ieri su queste colonne, Antonio Conte vorrebbe il jolly del Milan che il Bologna ha a sorpresa deciso di non riscattare dalla formazione rossonera. Le Foxes sono in trattativa con il calciatore da tempo ma attenzione ai desideri del tecnico del Napoli: per Conte, il belga è un calciatore potenzialmente molto prezioso nelle sue idee tattiche. Può fare da fludificante, da esterno alto nel 3-4-2-1, giocare nel tridente ed è un giocatore che considera prezioso anche potenzialmente all'interno di uno spogliatoio dove vorrebbe accogliere presto anche un altro belga come Romelu Lukaku.

Per il belga c'è la fila

Il Milan lo considera fuori dal progetto ma per il giocatore c'è letteralmente la fila. Thiago Motta gradirebbe averlo anche alla Juventus, per l'Atalanta è rimbalzato il nome nelle scorse settimane. E all'estero non solo il Leicester per un giocatore che fa della duttilità e della qualità le sue armi migliori. L'annata a Bologna lo ha definitivamente rilanciato, adesso è pronto per un ulteriore step. Non sarà al Milan. Ma la destinazione è pronta per essere scelta.