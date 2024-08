Tmw - Folorunsho, ci sono anche Lazio e Milan! Ecco quanto chiede il Napoli

Michael Folorunsho può andare via? È questa la domanda a cui Antonio Conte dovrà rispondere nelle prossime ore, dopo che c'era stato un interessamento molto forte dell'Atalanta - che aveva trovato tutti gli accordi - prima dell'infortunio di Gianluca Scamacca. E probabilmente anche la rottura dei rapporti con Teun Koopmeiners, avvenuta ieri ma già nell'aria da qualche giorno. Folorunsho sarebbe felice di rimanere a Napoli, da par suo, ma deve sentire la fiducia del tecnico. In questo momento Conte non ha posto nessun veto sulla cessione, anzi, in caso dovesse arrivare una proposta sarebbe disponibile a cederlo senza particolari problemi.

Così ci potrebbe essere anche un ritorno della stessa Atalanta, nelle prossime ore. Secondo TMW, non è però l'unica situazione che potrebbe profilarsi, perché ci sono almeno altre tre società dietro di lui. Una è la Fiorentina, che sta cercando la chiave per Tessmann - e le commissioni dell'agente - dopo avere trovato l'accordo quadro con il Venezia. Poi c'è la Lazio, che ha buoni rapporti con gli agenti di Folorunsho e che ha chiesto informazioni nelle scorse ore, dovendo rinforzare la propria mediana. Infine ci sarebbe il Milan, ma qui è un condizionale perché servirebbe prima una cessione. Si concretizzasse, ecco che Folorunsho sarebbe un nome spendibile. E la valutazione? Il Napoli vuole 15 milioni, bonus inclusi.