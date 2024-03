Tmw - Icardi torna in Serie A? Lo stipendio del Galatasaray frena il ritorno

Icardi ha ancora due anni prima della scadenza ed è l'idolo della tifoseria.

Mauro Icardi tornerà in Serie A? Tuttomercatoweb prova a rispondere a questa ipotesi di mercato. Una suggestione che parte da lontano, ma che è di difficile realizzazione. Se non impossibile. In primis perché lo stesso giocatore non ha intenzione di giocare in club avversari dell'Inter, come Juventus o Milan. Potrebbe farlo a Roma o al Napoli perché non così legati a una tradizione negativa rispetto a bianconeri o rossoneri, ma l'intenzione eventualmente sarebbe quella di tornare a Milano, sponda Inter. Dove quasi certamente la storia si è chiusa in maniera definitiva.

C'è poi un problema anche per un trasferimento altrove. Perché se è vero che il Galatasaray non è, al momento, al centro dell'Europa che conta, dall'altro lato ci sono i 10 milioni annui che percepisce proprio in Turchia. Si è parlato, a dicembre, di un possibile passaggio al Real Madrid nel momento in cui c'erano stati infortuni: in quel caso ci sarebbe stata apertura completa e la possibilità di parlare con il club per un trasferimento, anche in prestito. Ma, appunto, Icardi prenderebbe in considerazione pochissimi club: forse il Barcellona, magari una big di Premier, poco altro oltre, appunto, a Real Madrid e Inter.

Dunque la situazione appare cristallizzata. Icardi ha ancora due anni prima della scadenza ed è l'idolo della tifoseria. Impossibile, almeno per il momento, pensarlo in un altro club. Quasi certamente, appunto, non in Italia.