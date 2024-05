Tmw - Il Napoli aspetta Gasperini, ma c'è la sensazione che possa restare a Bergamo

Arrivano novità dopo l'incontro andato in scena oggi tra Gian Piero Gasperini e l'Atalanta per il rinnovo di contratto dell'allenatore

Arrivano novità dopo l'incontro andato in scena oggi tra Gian Piero Gasperini e l'Atalanta per il rinnovo di contratto dell'allenatore. Le parti hanno avuto un primo colloquio e si rivedranno nella giornata di domani. La richiesta del tecnico alla proprietà è quella di costruire una squadra molto competitiva per la prossima stagione, con 3-4 acquisti di livello, rinforzando tutti i reparti, al netto del sostituto di Teun Koopmeiners, che dovrebbe andare via. L'idea di Gasperini, dopo la vittoria dell'Europa League, è quella di avere una squadra pronta a competere anche in Champions, e serviranno volti nuovi di livello, visto che per il momento la rosa non è all'altezza della massima competizione europea. Lo scrive Tuttomercatoweb.

Oltre a questo l'allenatore ha chiesto 2 anni di contratto in più rispetto a quello attuale, ovvero fino al 30 giugno 2027, visto che l'attuale accordo scadrà nel 2025. L'idea della società era invece quella di prolungare fino al 2026, magari con opzione per la stagione successiva.

La volontà dei Percassi è quella di trattenere Gasperini la proprietà dovrà ragionare sia sulla rosa da costruire secondo le richieste del tecnico, che sulla durata del contratto. Sarà una serata di riflessioni per la proprietà e domani ci sarà un altro incontro, dove arriveranno le risposte a quelle che sono state le richieste avanzate da Gasp.

In tutto questo il Napoli ha fretta di chiudere l'accordo con il nuovo allenatore e le sensazioni sono quelle di una permanenza di Gasperini all'Atalanta che si sta avvicinando. Gli azzurri sono in attesa ma intanto si guardano intorno: i nomi di Antonio Conte e Stefano Pioli restano da considerare e il fatto che la trattativa in casa Atalanta vada avanti, non giova al club azzurro, che però è ancora alla finestra.